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Материнское сердце обливается кровью: Елена Блиновская расплакалась в суде, представив, что расстанется с детьми на 6 лет

Елена Блиновская с семьёй (фото: Instagram @elena_blinovskaya)

Елена Блиновская с семьёй (фото: Instagram @elena_blinovskaya)

В четверг прошёл очередной суд над Еленой Блиновской. В скором времени её вынесут окончательную меру пресечения.
Прокурор запросил для «королевы марафонов» лишения свободы на шесть лет. Вполне вероятно, что именно этим решением и завершится дело Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Велика вероятность, что даже четверо несовершеннолетних детей, которые остались без родителей (их отец находится на передовой), не повлияют на решение суда. Старшему ребёнку Блиновской сейчас 14 лет, а младшей дочери всего четыре года.

В настоящее время адвокат блогера пытается добиться смягчения окончательного приговора. Сегодня в зале суда она озвучила аргументы, почему Блиновскую необходимо выпустить на свободу после года пребывания в СИЗО. Женщина призвала суд одуматься, поскольку, если блогер всё-таки сядет в тюрьму, то вернуться к любимым детям она сможет только тогда, когда старшему исполнится уже 20 лет. После этих слова адвоката Блиновская заплакала.



При этом пока прокурор продолжает настаивать на своём. Он заявил, что коуч прекрасно знала, что нарушает закон, и делала это намеренно.

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*запрещён в РФ
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«Продалась с удовольствием»: Роза Сябитова рассказала о романе с женатым бизнесменом
13 февраля 2025, 19:52

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Роза Сябитова уже тридцать лет сводит людей, а вот о её личной жизни известно немного. К тому же, как показывает опыт, конкретики от свахи не дождёшься. В свежем интервью MK.RU она просто сказала, что у неё всё хорошо, и добавила, что в её возрасте рядом должен быть человек, который разделит «радость бытия».
Также Сябитова отметила, что ей не нужен «мужчина на каждый день», а также не нужны сопутствующие этому проблемы. Сейчас всё её внимание сосредоточено на внучке, а отношения разрывали бы её и постоянно ставили перед выбором. Что же касается физиологических потребностей, то Роза считает, что для их удовлетворения не нужно жить вместе. Главное – не уводить чужих мужей.

К слову, такой опыт у Сябитовой был.

«Он меня купил. И я с большим удовольствием продалась за его благосостояние. <...> Сначала он отвёл меня в магазин, купил шубу, детям – дублёнки. А ещё, помимо одежды, купил им вкусняшек всяких… Стал продукты приносить. <...> Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого? Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!», – откровенно рассказала сваха.
Роза заявила, что супруга этого мужчины была не её проблемой. Она прекрасно понимала, что может в любой момент разонравиться ему. Так и вышло. Роза пыталась «получить отступные», но не получилось, поскольку те, кто «крышевал» подпольного бизнесмена, связались с ней и «всё объяснили». Это был урок, который Сябитова усвоила на всю жизнь.

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#отношения
#семья
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Волочкова не смогла скрыть пренебрежения, говоря о работе будущего зятя
13 февраля 2025, 19:48

Анастасия Волочкова с дочерью и будущим зятем (ото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова поделилась подробностями предстоящей свадьбы своей единственной дочери, а также рассказала, кто же ей достался в затья.
Выяснилось, что избранника 19-летней Ариадны никак нельзя назвать хорошей партией. Молодой человек имеет невысокий заработок, о чём свидетельствует довольно скоромное помолвочное кольцо, подаренное девушке. Также он не стал самостоятельно оплачивать свою свадьбу.

В результате, все расходы взяла на себя его будущая тёща. Потратиться, к слову, придётся знатно, поскольку только аренда особняка Мясникова в Петербурге, где пройдёт торжество, выйдет в два миллиона рублей. Также нужно много угощений для гостей, развлекательная программа, торт и так далее. А Никита, как пренебрежительно отметила Волочкова, – всего лишь певец.

«Не знаю… Кажется, поёт в каком-то католическом храме…», – отметила балерина.
Правда, дочь Анастасии пока тоже не может похвастаться успешной карьерой. Девушка учится на филологическом факультете Высшей школы экономики, пишет стихи и пробует себя в качестве актрисы дубляжа. Вероятно, с Никитой они сошлись на почве общей любви к искусству.

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Татьяна Тарасова опубликовала свои фото из юности
13 февраля 2025, 19:47

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)

13 февраля Татьяна Тарасова отмечает свое 78-летие. В честь праздника заслуженный тренер СССР поделилась фотографиями из своей юности на странице в соцсети.
Тарасова опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она сидит в кружевном белом платье. Волосы фигуристки закручены на крупные бигуди и уложены наверх. На снимке заслуженный тренер СССР улыбается, смотрит вбок и держит букет белых роз.

«Вступаю в новый год», — подписала Татьяна.

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)


Тарасова поделилась и снимком со школьных времен. На нем юная фигуристка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.

К поздравлениям Татьяны присоединились ее поклонники. Подписчики написали приятные слова тренеру в социальной сети.

«С днем рождения нашу любимую ТАТ! Здоровья вам, бесценная наша»;

«Любим, ценим, уважаем! Всего самого наилучшего!»;

«Здоровья и несколько олимпиад посмотреть», — отметили они.

Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)

Поздравили дочь известного тренера Анатолия Тарасова и ее ученики. Фигурист Евгений Плющенко пожелал имениннице здоровья, назвав наставницу супер-тренером и лучшим человеком.

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Заподозренная в пластике дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на щёки не той формы
13 февраля 2025, 19:25

Стефания Маликова (фото: Instagram* @steshamalikova)

Дочь Дмитрия Маликова 13 февраля отметила 25-летие. По случаю дня рождения Стефания показала подписчикам архивные детские и юношеские фотографии и призналась, что всегда комплексовала из-за лишнего веса и нестандартной формы лица. Оказалось, что дочь музыканта переживала из-за слишком больших щёк и всегда пыталась похудеть, но с возрастом ей удалось сделать свои недостатки «изюминками».
«Все еще переживаешь из-за своих щек? У тебя редкая форма лица, в этом твоя изюминка. Хочешь всегда быть худой и видеть идеальную цифру на весах? Полюби себя такой, какая ты есть!», – написала девушка под фотографиями.
Между тем в сети уже давно обсуждают форму лица Стефании. Пользователи убеждены, что в прошлом году она сделала пластическую операцию на скулы и подбородок, после чего стала похожа на Старуху Шапокляк из мультика про Чебурашку. Все сравнивают нынешние и старые фотографии дочери Маликова и сходятся во мнении, что в погоне за идеальными пропорциями Стефания растеряла естественность и привлекательность.

Однако после этого заявления стало понятно, почему девушка решилась обратиться к хирургам, – тема непропорционального лица волновала её с самого детства. К тому же, на такое решение могли повлиять неудачи в личной жизни. Несколько лет девушка встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым и даже летала к нему в США. Однако их отношениям пришёл конец.

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Чужой муж, болезненная худоба и дети от разных мужчин: почему поклонники Полины Гагариной переживают за певицу
13 февраля 2025, 19:24

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Многие песни Полины Гагариной публика знает наизусть, клипы звезды набирают миллионы просмотров. Толчком карьеры Гагариной было популярное шоу «Фабрика звёзд». Голос Полины очень узнаваем, а вот если бы ее фанатам из 200-х показали нынешнее фото звезды — они бы её не узнали. Это совершенно другой человек. О чём певица старается никогда не говорить с журналистами, а о чем рассказывает с особым рвением — в материале «Радио 1».

Первый успех

Полина Гагарина появилась на свет в Москве 27 марта 1987 года. Родные девочки были творческими: мать — балерина, а бабушка — хореограф. Все в семье были стройными, а Полина с ранних лет страдала от лишнего веса. Будущая звезда не могла себе признаться, что проблема существует. Как говорила сама Полина, она всегда «любила поесть». Первый звоночек, что что-то не так, поступил, когда мама отвела её в балетную студию, а Гагарину не взяли. Преподаватель отметила способности девочки и сказала, что у Полины есть все задатки, но нужно сбросить вес.

У девочки так и не сложилась карьера танцовщицы. Бабушка видела творческий потенциал Полины и записала её в музыкальную школу. Там и раскрылся истинный талант Гагариной. После окончания школы она поступила в Гнесинку. Наставница посоветовала будущей исполнительнице поучаствовать в популярном тогда шоу «Фабрика звёзд». В 2003 году Гагарина стала победительницей проекта.

После этого девушка начала сотрудничать с музыкальным лейблом АРС Records и карьера исполнительницы пошла в гору.

Полина Гагарина (Фото: кадр из шоу «Голос-4»)

Личная жизнь звезды

Полина не особо любит обсуждать свою личную жизнь. Ещё до участия в «Фабрике звёзд» она закрутила роман с Вячеславом Еськовым. Он тоже был музыкальным исполнителем, но родом из Курска. Как только к Гагариной пришел професииональный успех, она разорвала отношения.

Истинных причин никто не знает, а приближенные распространяют слухи о том, что певица просто сочла его бесперспективным. Еськову было сложно после расставания, но из непростой ситуации он смог извлечь выгоду — в своё время стал участником весьма успешного бойз-бенда «Премьер-министр».

Петр Кислов (Фото: кадр из сериала «Молодежка. Взрослая жизнь»)

Гагрина тем временем начала встречаться с актёром Петром Кисловым, с которым потом она сыграла свадьбу. Через некоторое время у влюбленных появился сын Андрей. Этот союз не продержался и полгода. В окружении Полины судачат, что она безумно влюбчивая и старается выбирать мужчин творческих профессий, близких себе по духу. Так было и с непродолжительными романами, и с официальными союзами. Их за плечами исполнительницы уже два.

Вторым супругом был известный фотограф Дмитрий Исхаков. В этом браке родился второй ребёнок Полины — дочь Мия. В 2020 году влюбленные разошлись. Сначала у них были некие трения. Дмитрий был обижен, что Гагарина, не успев расторгнуть брак, уже поехала на отдых с новым ухажёром. Через некоторое время Исхаков и Гагарина наладили отношения ради общей дочери. В настоящий момент они друзья.

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Около года назад папарацци заметили певицу вместе с новым возлюбленным. Им оказался танцор из её коллектива по имени Стас Миков. К слову, 35-летний молодой человек уже состоит в браке. Самое интересное, что его жена — танцовщица Оксана, которая работает вместе с ним и Гагариной.

«Люблю свою жену! Она добрая, красивая, хорошо танцует и вкусно готовит. И дом поддерживает в чистоте, и всегда выслушает. А еще с ней весело. Моя любимая, спасибо!», — писал Миков в 2019 году.

За годы брака Оксана и Стас приобрели квартиру в Москве, сделали ремонт, а главное, завели амстаффа по кличке Орландо, которому даже создали отдельную страничку в социальных сетях. Супруга танцовщица называла «лучший мэн в мире».

Стас Миков (Фото: Инстаграм* @smikov)


9 февраля 2023 года в соцсетях Стратулат появилась публикация, которую люди могли бы назвать пророческим: на фотографии Миков был в толстовке с изображением Полины Гагариной.

«Конкурент», — написала тогда еще ничего не подозревавшая Оксана и добавила смеющийся смайлик.

После ухода от Стратулат Миков удалил с личной страницы все общие фото, оставив лишь один снимок. Что в действительности произошло между супругами — большой вопрос.

«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь — разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», — отметила Оксана, когда журналисты заговорили о Микове и Гагариной.

Кстати, Полина Гагарина ради нового романа тоже рассталась с прежним партнером: судачат, что продюсера Владимира Чинаева, с которым звезда неоднократно попадала в объективы папарацци, она бросила именно ради танцора.

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Когда саму Полину спрашивали, как она относится к своим предыдущим бракам, певица отвечала, что не может считать неудачными отношения, которые подарили самое лучшее из всего, что у неё есть — чудесных детей. Звезда отметила, что всегда старается помнить лишь хорошие моменты, ведь плохих и так достаточно. К своим бывшим супругам она испытывает огромную благодарность.

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Лишний вес и болезненная худоба

О своей битве с лишним весом Полина говорит намного охотнее. С раннего возраста у Гагариной были с этим проблемы, которые усугубились в подростковом периоде. Потом, когда исполнительница стала матерью, ситуация достигла критической точки. Певица делилась, что её вес в какой-то момент уже почти достиг отметки в 90 килограммов. В тот момент Полина решила кардинально менять свою жизнь.

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Звезда пересмотрела своей подход к питанию. Она стала есть маленькими порциями, установила запрет на все сладкое, жареное и жирное. Излюбленными продуктами Гагариной являются: бурый рис, куриная грудка, морепродукты, различные овощи и фрукты. Поддерживать хорошую физическую форму ей помогают нагрузки, которые регулирует личный тренер.

Специалисты отмечали, что фанаты не просто так беспокоятся о здоровье певицы, когда комментируют её публикации в соцсетях, где она выглядит чрезмерно худой. Такая физическая форма — это не только предмет зависти, результат упорного труда и огромных волевых усилий. Медицина не определяет такой процент жира в теле как нормальный, поскольку при этом страдают внутренние органы. Стоит отметить, что сцена визуально добавляет десяток килограммов, как и камера. И чтобы выглядеть эффектно, необходимо быть значительно стройнее, чем требуется для здоровья.

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