Материнское сердце обливается кровью: Елена Блиновская расплакалась в суде, представив, что расстанется с детьми на 6 лет

Елена Блиновская с семьёй (фото: Instagram @elena_blinovskaya)
В четверг прошёл очередной суд над Еленой Блиновской. В скором времени её вынесут окончательную меру пресечения.
Прокурор запросил для «королевы марафонов» лишения свободы на шесть лет. Вполне вероятно, что именно этим решением и завершится дело Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Велика вероятность, что даже четверо несовершеннолетних детей, которые остались без родителей (их отец находится на передовой), не повлияют на решение суда. Старшему ребёнку Блиновской сейчас 14 лет, а младшей дочери всего четыре года.
В настоящее время адвокат блогера пытается добиться смягчения окончательного приговора. Сегодня в зале суда она озвучила аргументы, почему Блиновскую необходимо выпустить на свободу после года пребывания в СИЗО. Женщина призвала суд одуматься, поскольку, если блогер всё-таки сядет в тюрьму, то вернуться к любимым детям она сможет только тогда, когда старшему исполнится уже 20 лет. После этих слова адвоката Блиновская заплакала.
При этом пока прокурор продолжает настаивать на своём. Он заявил, что коуч прекрасно знала, что нарушает закон, и делала это намеренно.
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*запрещён в РФ
В настоящее время адвокат блогера пытается добиться смягчения окончательного приговора. Сегодня в зале суда она озвучила аргументы, почему Блиновскую необходимо выпустить на свободу после года пребывания в СИЗО. Женщина призвала суд одуматься, поскольку, если блогер всё-таки сядет в тюрьму, то вернуться к любимым детям она сможет только тогда, когда старшему исполнится уже 20 лет. После этих слова адвоката Блиновская заплакала.
При этом пока прокурор продолжает настаивать на своём. Он заявил, что коуч прекрасно знала, что нарушает закон, и делала это намеренно.
Читайте также:
Обвинение просит приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы
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Юрист Блиновской уверяет, что ФНС насчитала ей по ошибке 350 миллионов рублей лишних налогов
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова