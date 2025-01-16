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Елене Блиновской продлили арест ещё на три месяца

Суд продлил арест Блиновской на три месяца, до 2 мая 2025 года
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Савёловский суд Москвы продлил меру пресечения блогеру Елене Блиновской на три месяца, до 2 мая 2025 года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее в этот день сообщалось, что Блиновская полностью признала свою вину по вменяемым ей трём статьям Уголовного кодекса. К ней на судебное заседание из зоны СВО приехал супруг Алексей Блиновский, которого ранее не допускали на слушания. Он выступает свидетелем по делу жены.

Отмечается, что в ходе заседания Блиновский призвал их с супругой вину в дроблении бизнеса, однако заработанные деньги назвал законными.



После суда супруг «королевы марафонов» отказался отвечать на вопросы журналистов.

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