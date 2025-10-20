Юрист рассказал, за какой контент в смартфоне можно получить тюремный срок

20 октября 2025, 10:22

Фото: istockphoto / Tippapatt

Не весь контент, который граждане хранят на своих смартфонах, безопасен с точки зрения закона. В отдельных случаях владельца устройства могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.





По его словам, первое, на что стоит обратить внимание — пиратское программное обеспечение, которое используется без лицензии правообладателя или с нарушением условий.

«Программное обеспечение относится к объектам авторского права или смежных прав, незаконное использование которых в крупном размере (стоимость прав на использование ПО превышает 500 тыс. рублей) может повлечь уголовную ответственность по ч. 2 ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских прав" с возможным лишением свободы до шести лет», — пояснил юрист.