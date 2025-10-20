Юрист рассказал, за какой контент в смартфоне можно получить тюремный срок
Не весь контент, который граждане хранят на своих смартфонах, безопасен с точки зрения закона. В отдельных случаях владельца устройства могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.
По его словам, первое, на что стоит обратить внимание — пиратское программное обеспечение, которое используется без лицензии правообладателя или с нарушением условий.
«Программное обеспечение относится к объектам авторского права или смежных прав, незаконное использование которых в крупном размере (стоимость прав на использование ПО превышает 500 тыс. рублей) может повлечь уголовную ответственность по ч. 2 ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских прав" с возможным лишением свободы до шести лет», — пояснил юрист.Он добавил, что уголовное преследование возможно и за хранение на телефоне экстремистских материалов, особенно если они предназначены для распространения. Речь идёт о публикациях, оправдывающих терроризм, а также о контенте, разжигающем национальную, религиозную или социальную вражду.
Кроме того, под запретом находится использование и демонстрация нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций. За такие действия может грозить наказание по ст. 282.4 УК РФ — до четырёх лет лишения свободы.
Отдельную ответственность, отметил Талызин, предусматривает закон за незаконное обращение с персональными данными — их сбор, хранение или передачу без согласия владельцев. В этом случае наказание может составить от четырёх до десяти лет заключения (ст. 272.1 УК РФ).
Также под уголовную статью подпадает использование или распространение вредоносных программ. Вирусы, хакерские утилиты и шпионские приложения считаются средствами для незаконного вмешательства в работу цифровых систем. За их создание или использование по ст. 273 УК РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы.