Мошенники собирают «деньги на похороны» через фальшивые объявления в подъездах
Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, основанную на эксплуатации человеческого сострадания. В подъездах жилых домов появляются рукописные объявления с просьбой помочь деньгами на похороны якобы умершего соседа.
Как рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, подобные листовки выглядят правдоподобно: в них указывают имена, фамилии, бытовые детали и реквизиты для перевода.
«Однако подобные объявления являются продуманной схемой обмана, где преступники используют готовность людей помочь в трудной ситуации. Злоумышленники играют на эмоциях людей», — отметил эксперт.По словам Силаева, банковские реквизиты обычно оформляются на подставных лиц, что усложняет поиск организаторов. Аналогичные методы применяются и в интернете: пользователям рассылают сообщения о «смерти знакомого», предлагая открыть файл с фотографией, который на деле оказывается вирусом.
Специалист подчеркнул, что обе схемы основаны на одном психологическом механизме — снижении критического мышления под воздействием эмоций.
«В состоянии эмоционального потрясения человек реже подвергает сомнению полученную информацию и может совершить необдуманные действия — перевести деньги или установить подозрительное приложение. Проверить подлинность таких обращений достаточно просто. Если вы увидели объявление о смерти соседа, не спешите переводить деньги», — подчеркнул он.Он также напомнил, что при получении подозрительных сообщений не следует открывать файлы с расширением APK, даже если они пришли от знакомых. В случае обнаружения мошеннических действий необходимо обратиться в полицию — лично или через портал «Госуслуги».
Если вредоносный файл всё же был установлен, Силаев советует проверить устройство антивирусом и сменить пароли от почты, банков и соцсетей.