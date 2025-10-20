Мошенники собирают «деньги на похороны» через фальшивые объявления в подъездах

20 октября 2025, 09:52

Фото: istockphoto / artoleshko

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, основанную на эксплуатации человеческого сострадания. В подъездах жилых домов появляются рукописные объявления с просьбой помочь деньгами на похороны якобы умершего соседа.





Как рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, подобные листовки выглядят правдоподобно: в них указывают имена, фамилии, бытовые детали и реквизиты для перевода.

«Однако подобные объявления являются продуманной схемой обмана, где преступники используют готовность людей помочь в трудной ситуации. Злоумышленники играют на эмоциях людей», — отметил эксперт.

«В состоянии эмоционального потрясения человек реже подвергает сомнению полученную информацию и может совершить необдуманные действия — перевести деньги или установить подозрительное приложение. Проверить подлинность таких обращений достаточно просто. Если вы увидели объявление о смерти соседа, не спешите переводить деньги», — подчеркнул он.