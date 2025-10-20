Отец Илона Маска заявил, что его сын любит RT и уважает вклад телеканала в медиа

20 октября 2025, 08:51

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол заявил, что его сын положительно относится к телеканалу RT и уважает его вклад в мировое медиапространство. Об этом он рассказал в эфире Russia Today.





По словам Эррола Маска, он уже предлагал представителям телеканала содействие в организации интервью с Илоном.





«Я говорил людям из RT: «Хотите пригласить Илона — дайте мне знать», — отметил он.

«Просто продолжайте в том же духе. Оставайтесь собой. Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь», — добавил Маск.