Елену Блиновскую отправили в «блатной» отряд в женской ИК-1 Владимирской области

12 декабря 2025, 08:59

Baza: Блиновскую перевели в привилегированный отряд в ИК-1 Владимирской области

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Елену Блиновскую отправили в привилегированный отряд в женской ИК-1 Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.