Елену Блиновскую отправили в «блатной» отряд в женской ИК-1 Владимирской области
Baza: Блиновскую перевели в привилегированный отряд в ИК-1 Владимирской области
Елену Блиновскую отправили в привилегированный отряд в женской ИК-1 Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Блогершу определили в десятый отряд, который считается привилегированным среди заключенных. Уточняется, что в этом отряде у арестанток самая легкая работа.
Суд приговорил Блиновскую к 4,5 годам заключения в колонии общего режима. По версии следствия, она незаконно дробила свой бизнес: создала множество небольших юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для того, чтобы скрыть доходы от онлайн-марафонов.
Читайте также: