Москвичам пообещали опасную погоду
В пятницу, 12 декабря, жителей Москвы ожидает опасная ситуация на дорогах с ухудшением видимости, гололедом, дождем и мокрым снегом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
Синоптик объяснил, что сложная и опасная погода в Москве в пятницу вызвана прохождением выраженного фронтального раздела. Помимо дождя, снега и гололеда, столицу ожидает сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
По словам метеоролога, главной проблемой станет гололедица, которая сделает дороги и тротуары очень скользкими. Это создаст опасность не только для водителей, но и для пешеходов, отметил Вильфанд.
