Самую дешевую красную икру в России продавали в Удмуртии и на Чукотке
Средняя стоимость красной икры в России достигла 9 365 рублей за килограмм, сообщает РИА Новости с ссылкой на Росстат.
Самая низкая цена наблюдается в Удмуртии — 6 958 рублей. Чукотка предлагает икру за 7 007 рублей. Менее 8 тысяч рублей за килограмм платят в Якутии, Бурятии, Башкирии, Челябинской и Ивановской областях, а также на Алтае.
В крупных городах ситуация отличается. В Москве и Новосибирске цена почти достигает 10 тысяч рублей. Санкт-Петербург предлагает икру за 9,9 тысячи, Свердловская область — за 9,5 тысячи, Пермский край — за 9,1 тысячи, а Татарстан — за 8,1 тысячи.
Наивысшая цена зафиксирована в Мурманской области, где килограмм продукта стоит 11 400 рублей.
