12 декабря 2025, 08:49

SHOT: Российских фанатов Валерия Меладзе массово разводят на фейковые билеты

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Мошенники обманули десятки фанатов певца Валерия Меладзе перед декабрьскими шоу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.