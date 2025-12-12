Российских фанатов Валерия Меладзе массово разводят на фейковые билеты
Мошенники обманули десятки фанатов певца Валерия Меладзе перед декабрьскими шоу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В чатах за две недели до начала концерта активизируются аферисты, предлагающие VIP-места по якобы выгодным ценам. Они утверждают, что приобрели билеты для себя, но не смогут посетить мероприятие, и предлагают купить их по цене на две–четыре тысячи рублей выше. После оплаты мошенники отправляют поддельный QR-код на электронную почту покупателя.
На входе в концертный зал код не срабатывает. К этому моменту злоумышленник удаляет чат и исчезает. Эта схема уже давно известна, но всё равно находит своих жертв. За последние дни пострадали десятки поклонников, особенно в Казахстане и Узбекистане.
