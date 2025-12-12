Елец может получить статус «Города молодёжи» в 2026 году

12 декабря 2025, 17:17

Фото: пресс-служба Министерства молодёжной политики Липецкой области

В Липецкой области расположился небольшой городок с богатой историей и развитой инфраструктурой. Речь о Ельце, который в предстоящем году может получить статус «Города молодёжи».