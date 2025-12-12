Елец может получить статус «Города молодёжи» в 2026 году
В Липецкой области расположился небольшой городок с богатой историей и развитой инфраструктурой. Речь о Ельце, который в предстоящем году может получить статус «Города молодёжи».
Министерство молодёжной политики региона сообщило «Радио 1», что в 2025 году Елец принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией для муниципальных образований, не являющихся административным центром субъекта России.
По итогам заявочной оценки липецкий город вошёл в число финалистов, которые претендуют на звание «Города молодёжи» в 2026 году. Помимо Ельца в списке – Выкса, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Елец – старейший город России, отметивший в этом году 879-летие. Жители поселения на протяжении многих веков были свидетелями и участниками различных исторических событий, включая Куликовскую битву (1380) и Елецкую наступательную операцию (1941).
8 октября 2007 года президент России Владимир Путин присвоил Ельцу почётное звание «Города воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, который проявили защитники города в борьбе за свободу и независимость страны.
Сегодня Елец – это промышленный и культурный центр, а также один из самых красивых российских городов. Здесь действуют 13 муниципальных общеобразовательных школ, 30 детских садов и три учреждения дополнительного образования.
Также в городе работают филиалы высших и средних учебных заведений, крупнейшим из которых является Елецкий государственный институт имени И.А. Бунина.
В сентябре 2025 года в Ельце открыли современный Центр молодёжи. Это стало возможно благодаря участию города во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития в субъектах России «Регион для молодых». В Центре представлены музыкальная и танцевальная студии, компьютерный класс, курсы юного журналиста, творческая мастерская и пространство знаний, диалога и добра.
Поспособствовать получению Ельцом звания «Города молодёжи» может любой желающий. Для этого необходимо оставить свой голос на портале Госуслуг до 19 декабря. Голосование доступно по этой ссылке. Результаты конкурса объявят 20 декабря.
