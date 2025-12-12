В Кемерове планируют открыть более 70 елочных базаров

12 декабря 2025, 12:05

Фото: iStock/Animaflora

В Кемерове уже в ближайшие дни планируют открыть 74 елочных базара во всех районах города. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», официальные точки с елками будут работать с 15 по 31 декабря.





«Сколько из них будет задействовано, зависит от решения предпринимателей. Точки с новогодними деревьями появятся в каждом районе города», — отметили в мэрии.

«В продаже будут деревья, в том числе от поставщиков из Московской и Владимирской областей, а также Пермского края. На площадках представят и традиционные еловые лапники, композиции в корзинах или кашпо и другие варианты для создания праздничного настроения», — рассказали в ведомстве.