В Кемерове планируют открыть более 70 елочных базаров

Фото: iStock/Animaflora

В Кемерове уже в ближайшие дни планируют открыть 74 елочных базара во всех районах города. Об этом сообщили в городской администрации.



По данным «Сiбдепо», официальные точки с елками будут работать с 15 по 31 декабря.

«Сколько из них будет задействовано, зависит от решения предпринимателей. Точки с новогодними деревьями появятся в каждом районе города», — отметили в мэрии.

Тем временем в Подмосковье в этом году откроют 178 елочных базаров, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В продаже будут деревья, в том числе от поставщиков из Московской и Владимирской областей, а также Пермского края. На площадках представят и традиционные еловые лапники, композиции в корзинах или кашпо и другие варианты для создания праздничного настроения», — рассказали в ведомстве.

Деревья на официальных точках продаж будут иметь сертификаты качества и соответствующие документы.
