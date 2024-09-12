Элитное жильё в Крыму стало популярнее

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Заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.
Так, рост в этом году составил 40% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.
Специалист добавила, что повысился интерес граждан к недвижимости большой площади в регионе.
Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
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«Многие считают, что сейчас у них последний шанс купить перед подорожанием, причем это касается не только новостроек на этапе строительства. Все ожидают, что после нормализации политической ситуации цены резко вырастут на все», — объяснила ситуацию в беседе с Газета.ру Романова.
Специалист добавила, что повысился интерес граждан к недвижимости большой площади в регионе.
Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
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Мелисса Тимофеева