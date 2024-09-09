В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки

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Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что средняя цена новостроек в Москве выросла в августе на 4, 5% в сравнении с предыдущим месяцем и достигла 505,7 тыс. рублей за кв. м.
«Параллельно с расширением скидочных акций застройщиков идёт небольшая коррекция вверх из-за подорожания строительных материалов и услуг. Формально скидки могут достигать 30%, но дисконт распространяется обычно не на всю линейку квартир и апартаментов, а на наименее ликвидные лоты, которые нельзя быстро и выгодно продать», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.
Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
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