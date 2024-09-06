Стала известна цена квадратного метра в Дубае

Фото: iStock/JandaliPhoto
Эксперт рынка ОАЭ, основатель аналитического агентства Андрей Негинский заявил, что в период с 2020 по 2024 годы цена квадратного метра в Дубае увеличилась на 22%, достигнув $5,3 тыс. на июль.
«Снижение стоимости квадратного метра в Дубае было отмечено только на пике пандемии коронавируса. Тогда стоимость квадрата снизилась с $4,3 тыс. до $4,2 тыс. В следующие годы стоимость метра в апартаментах росла», — пояснил в беседе с Газета.ру Негинский.
До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добавлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.
Читайте также:
В Подмосковье подали более 2,3 тыс. заявок на переезд из аварийного жилья
Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки
Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
Мелисса Тимофеева