Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве

Фото: iStock/ilkercelik
Специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
Ситихаус — это помещение на первом этаже с высокими потолками и возможностью обустроить второй этаж, а также патио и отдельным входом.
До этого эксперт по фэншуй Валентина Боброва рассказала, какие предметы в интерьере помогут наладить учёбу. По её словам, к таким предметам относятся девятиярусная пагода, а также хрустальные шар и глобус.
Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
Читайте также:
В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек
Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки
Член ОП Пожигайло допустил принятие закона о дезурбанизации
«На рынок вышло больше проектов, и застройщики даже в бизнес-классе стремятся разнообразить продукт и расширить линейку форматов. Средняя цена квадратного метра ситихауса ниже, чем цена метра квартиры в этом же проекте. Это связано с двумя факторами. Так, для ситихаусов характерна большая площадь, что обычно предполагает более низкую цену кв. м. Также цена влияет расположение формата на первом этаже», — прокомментировала в беседе с «Известиями» топ-брокер агентства недвижимости Екатерина Левина.
До этого эксперт по фэншуй Валентина Боброва рассказала, какие предметы в интерьере помогут наладить учёбу. По её словам, к таким предметам относятся девятиярусная пагода, а также хрустальные шар и глобус.
«Всем ученикам лучше всего разместить дома статуэтку девятиярусной пагоды. Считается, что она помогает быстро запоминать информацию и достигать успехов в учебе. Однако тем, кто готовится поступать в какое-либо учебное заведение, я бы посоветовала приобрести пагоду с семью ярусами», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.
Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
Читайте также:
В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек
Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки
Член ОП Пожигайло допустил принятие закона о дезурбанизации
Мелисса Тимофеева