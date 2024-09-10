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Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве

В Москве зафиксирован рост популярности ситихаусов
10 сентября 2024, 18:16
Фото: iStock/ilkercelik

Фото: iStock/ilkercelik

Специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
Ситихаус — это помещение на первом этаже с высокими потолками и возможностью обустроить второй этаж, а также патио и отдельным входом.

«На рынок вышло больше проектов, и застройщики даже в бизнес-классе стремятся разнообразить продукт и расширить линейку форматов. Средняя цена квадратного метра ситихауса ниже, чем цена метра квартиры в этом же проекте. Это связано с двумя факторами. Так, для ситихаусов характерна большая площадь, что обычно предполагает более низкую цену кв. м. Также цена влияет расположение формата на первом этаже», — прокомментировала в беседе с «Известиями» топ-брокер агентства недвижимости Екатерина Левина.



До этого эксперт по фэншуй Валентина Боброва рассказала, какие предметы в интерьере помогут наладить учёбу. По её словам, к таким предметам относятся девятиярусная пагода, а также хрустальные шар и глобус.

«Всем ученикам лучше всего разместить дома статуэтку девятиярусной пагоды. Считается, что она помогает быстро запоминать информацию и достигать успехов в учебе. Однако тем, кто готовится поступать в какое-либо учебное заведение, я бы посоветовала приобрести пагоду с семью ярусами», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.

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Киев может остаться без воды из-за загрязнения Десны на Украине
Киев рискует остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
10 сентября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/ BrianAJackson

Жители Киева могут остаться без питьевой воды из-за серьезного загрязнения реки Десна. Об этом сообщил 10 сентября заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк.
«Десна остается основным видом водоснабжения и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы», – цитирует директора водоканала телеканал «Эспрессо».

Украинские СМИ сообщают, что в пробах воды из рек Десна и Сейм нашли повышенное содержание марганца, азота и железа. На реке Сейм у Чернигова содержание аммония превышает норму в 2,78 раза. Также эксперты зафиксировали дефицит кислорода в реках – его содержание ниже нормы в 15 раз.
«Если наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев», – сказал Костюк.

«Укргидрометцентр» заявляет, что загрязненная дойдет до Киева уже 10 сентября.

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Суд повторно удовлетворил иск об изъятии уральского завода в доход России
Суд в Екатеринбурге снова удовлетворил иск об изъятии завода «Исеть» в доход РФ
10 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/Zolnierek

Ленинский районный суд Екатеринбурга при повторном рассмотрении дела вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход России акций завода электрических соединителей «Исеть», ранее принадлежащих бизнесмену и бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. Об этом пишет «Интерфакс».
Отмечается, что сторона защиты заявила около десяти ходатайств. Большая часть из них, в том числе и просьба о переносе судебного заседания из-за отсутствия Гайсина по состоянию здоровья, были отклонены.

Напомним, что в июне этого года Верховный суд России вернул дело в первую инстанцию. Тогда сообщалось, что материалы о прочих изъятых активах Гайсина, находятся в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска.

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В подмосковных дворах за лето привели в порядок более 300 урн
10 сентября 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во дворах и на общественных пространствах Подмосковья за летний сезон привели в порядок около 300 урн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минчистоты.
С начала летнего периода специалисты коммунальщики под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели ремонт и покраску урн. За сезон ликвидировали порядка 300 дефектов. Самое большое количество нарушений было устранено в таких городских округах, как Одинцовский (37), Дубна (31) и Волоколамский (30).

Как отметили в министерстве, инспекторы регулярно проверяют состояние придомовых территорий, а урны считают важным элементом благоустройства. Их нормативное состояние – залог чистоты и приятного облика города.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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Пассажирам новых маршрутов Мострансавто раздали карты «Стрелка»
10 сентября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 3 тысяч транспортных карт «Стрелка» раздали пассажирам новых маршрутов Мострансавто на первых утренних рейсах сотрудники компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Карты раздавали на нескольких маршрутах, которые перешли к Мострансавто от коммерческого перевозчика ГК «Ранд-Транс», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в Московской области действует строгий запрет на оплату проезда наличными. Пассажир может расплачиваться при помощи транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (с тарифом «Кошелёк»), бесконтактными банковскими картами, а некоторые категории жителей могут ездить по социальным картам. Уточнить стоимость проезда пассажиры могут по телефону горячей линии: 8-800-700-31-13.

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В Солнечногорске свыше 30 переселенцев готовятся к переезду из аварийного жилья
10 сентября 2024, 17:25

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

33 жителя аварийных домов Солнечногорска готовятся к переезду в новые квартиры в двух многоквартирных домах, расположенных в переулке Механизаторов. Эти квартиры были приобретены администрацией округа в рамках программы расселения аварийного жилья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Процесс переселения происходит благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».

Завершено строительство корпусов №4 и №5, сейчас идёт оформление необходимой документации. До конца сентября планируется переезд 8 семей, общая площадь расселяемого аварийного жилья составит 591,6 квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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#солнечногорск
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В Московской области с начала года привили 144 тыс. домашних животных
10 сентября 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В государственных ветеринарных клиниках Московской области с начала года вакцинировали более 144 тыс. домашних животных. Их вакцинировали от бешенства, чумы и других опасных заболеваний, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«С начала года вакцинировали свыше 144,3 тыс. питомцев от бешенства, чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, лептоспироза. При этом отечественной вакциной «Рабикан», предназначенной для профилактической и вынужденной вакцинации собак и кошек против бешенства, на бюджетной основе привито 72 тыс. животных», – пояснили в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что в парках региона продолжается акция, организованная совместно с Министерством благоустройства Московской области. Прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и привить питомца.

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Из реестра такси Подмосковья исключили более 900 маши за неправильный цвет
10 сентября 2024, 17:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 900 автомобилей исключили из реестра такси Московской области с января по август текущего года за нарушение действующего в регионе цветового стандарта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За восемь месяцев текущего года в Московской области выявили больше 5,3 тысяч нарушений цветовой гаммы такси, водители получили предостережения. В результате более 900 машин исключили из реестра легковых такси региона за невыполнение требований и повторно зафиксированные нарушения», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что все такси в Подмосковье должны выглядеть следующим образом: белый кузов, жёлтые полосы на боках машины, тёмно-серые полосы на передней и задней сторонах бампера, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

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«Кинопоиск» оштрафован на 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии
10 сентября 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.
Как сообщили РИА Новости в суде, онлайн-кинотеатр был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ («Пропаганда педофилии»). Компании назначен штраф в размере семи тысяч рублей.

Ранее этот же суд рассмотрел административное дело в отношении «Кинопоиска» по статье за пропаганду ЛГБТ*. Платформу также признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Размер штрафа за это нарушение составил три тысячи рублей.

Таким образом, за один день «Кинопоиск» оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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Жителей пострадавших от БПЛА домов в Раменском запустили в их квартиры
10 сентября 2024, 16:57

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Людей, проживающих в квартирах с первого по шестой этажи в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от атаки беспилотников, пустили в их квартиры, пока — временно: осмотреть состояние жилья и взять нужные вещи, передаёт корреспондент.
У большинства этих жильцов квартиры практически не повреждены.

«Семья с третьего этажа рассказала, что в квартире нет повреждений. Они забрали необходимые вещи и временно разместятся у знакомых. У семьи трое детей, один из них совсем ещё маленький. Семья надеется, что вечером их уже пустят в квартиру», — говорится в сообщении.
Жильцов квартир с седьмого по 17 этажи в своё жильё пока не пускают: там ведутся следственные действия. Врип главы Раменского округа Эдуард Малышев сообщил, что информация о том, можно ли пустить туда людей, поступит до 18:00. А жить там можно будет не раньше, чем через несколько месяцев.

Отмечается, что жильцов дома на Высоковольтной улиц, также пострадавшего от БПЛА, запустят в квартиры в ближайшее время.

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