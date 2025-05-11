Эмиграция россиян из Эстонии поставила десятилетний рекорд

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Граждане России все реже переезжают в Эстонию. Главный аналитик Департамента статистики Эстонии Кристьян Эрик Лоик сообщил о десятилетнем рекордном показателе по снижению въезда в страну россиян.
Впервые за 20 лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало. За последние два десятка лет зафиксирован отрицательный показатель. В прошлом году в прибалтийскую страну переехало всего 600 россиян. Это втрое меньше, чем в 2019 году. Наблюдается отток из Эстонии и граждан Украины.
По мнению аналитика, жесткая миграционная политика страны сказывается на статистических показателях. Страну активно покидают и эстонские граждане. Основной отток приходится на людей в возрасте 30–44 лет. Наиболее трудоспособное население стремится найти более комфортные условия жизни в других странах.
Как отмечается, теперь в Эстонию в основном стремятся граждане азиатских стран.
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По мнению аналитика, жесткая миграционная политика страны сказывается на статистических показателях. Страну активно покидают и эстонские граждане. Основной отток приходится на людей в возрасте 30–44 лет. Наиболее трудоспособное население стремится найти более комфортные условия жизни в других странах.
Как отмечается, теперь в Эстонию в основном стремятся граждане азиатских стран.
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