Эмиграция россиян из Эстонии поставила десятилетний рекорд

Самое масштабное шествие «Бессмертного полка» в Европе состоялось в испанском Мадриде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий. Организаторы считают, что по центральным улицам столицы Испании прошли примерно три тысячи человек. Маршрут начался у площади Аточа рядом с главным городским железнодорожным вокзалом и пролегал по историческим улицам.