Москву предупредили о возвращении октября в мае

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Москве в мае грозит осенняя погода. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в столице в начале следующей недели.
Специалист предупредил москвичей о дожде, не исключен и мокрый снег.
Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье в мае будут под прессом северо-восточного ветра. Таким образом, действительно теплые дни стоит ожидать лишь в середине месяца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег. В понедельник будет пасмурно и аномально холодно», — сказал Тишковец РИА Новости.Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать, что последний месяц весны будет жарким.
Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье в мае будут под прессом северо-восточного ветра. Таким образом, действительно теплые дни стоит ожидать лишь в середине месяца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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