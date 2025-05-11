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Москву предупредили о возвращении октября в мае

В Москву возвращается осенняя погода
Фото: iStock/Germanovich

Фото: iStock/Germanovich

Москве в мае грозит осенняя погода. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в столице в начале следующей недели.
Специалист предупредил москвичей о дожде, не исключен и мокрый снег.

«В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег. В понедельник будет пасмурно и аномально холодно», — сказал Тишковец РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать, что последний месяц весны будет жарким.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье в мае будут под прессом северо-восточного ветра. Таким образом, действительно теплые дни стоит ожидать лишь в середине месяца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#москва
#снег
#новости
#погода
Эксперт призвала не шутить с мошенниками
Храпунова: шутить с мошенниками нельзя, потому что они собирают любые данные
11 мая 2025, 11:19

Фото: istockphoto/Diy13

Не стоит шутить с мошенниками, вступая в диалог, поскольку они собирают любую информацию для своих последующих схем. Об этом заявила ТАСС эксперт Алла Храпунова.
«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», — прокомментировала она.
По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка», аферисты могут записать голос и интонацию для дальнейшего обмана.

«По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных — не стоит давать их в руки мошенников. Кладите трубку вовремя», — добавила собеседница.

По данным ФСБ, в России в 2024 году зарегистрировано свыше 640 тысяч дистанционных афер. Кроме того, в СМИ периодически появляется ​информация о новых уловках мошенников.

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#мир
#россия
#мошенники
#новости
#россияне
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Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей бывшей клинике
Известный пластический хирург Тимур Хайдаров начал судиться со своей бывшей клиникой
11 мая 2025, 11:03

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров намерен взыскать крупную сумму с клиники IQ Plastique («Ай Кью Пластик»). Хирург подал соответствующий иск в Савеловский суд Москвы.
У Хайдарова есть трудовой к спор к клинике, в которой в последние годы работал. Об этом сообщает РИА Новости. Тимур недавно был уволен из медицинского учреждения.

Год назад после операции в клинике скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. 36-летний мужчина обратился к специалистам клиники по уменьшению желудка. После выписки Гаврилову стало плохо. Ему провели повторную операцию, после которой он впал в кому. В итоге бизнесмен скончался.

После трагедии было возбуждено уголовное дело. Заведующий хирургическим отделением Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев были переведены под домашний арест. Расследование продолжается.

Осенью Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Хирург оспорил публикацию на YouTube. Тогда Хайдарову должны были выплатить 5 миллионов рублей.

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#суд
#уголовное бизнесмен
#хирург
#операции
#расследование
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Работающим пенсионерам объяснили порядок перерасчета пенсий в августе
Депутат Гаврилов: В августе работающим пенсионерам сделают прибавку к пенсии
11 мая 2025, 06:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Работающим пенсионерам в августе автоматически пересчитают страховые пенсии на основе данных, предоставленных их работодателями. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью «Российской газете».
Право на перерасчёт имеют те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого уплачивались страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год, но не превысит эквивалент трёх индивидуальных коэффициентов.

По словам Гаврилова, даже такая корректировка добавит к выплатам несколько сотен рублей.

«Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку», — уточнил он.
Депутат подчеркнул, что регулярные отчисления работодателя гарантируют ежегодное увеличение пенсии без необходимости подачи заявлений со стороны пенсионера — сведения о стаже и взносах поступают от работодателей напрямую в Социальный фонд.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц.

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#пенсии
#выплаты
#интервью
#депутат
#право
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«Конкуренты отчаялись»: Дуров высмеял рекламу WhatsApp* в Telegram
Дуров: WhatsApp* стоило бы потратить миллиарды на инновации вместо критики Telegram
11 мая 2025, 05:09

Фото: istockphoto/gutaper

В русскоязычных Telegram-каналах «появились заказные посты», критикующие Telegram за «спам и рекламу» и восхваляющие WhatsApp* за отсутствие платных подписок. Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил в этом WhatsApp*. Недовольство он выразил в личном блоге, уточняет «Газета.ru».
«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. До этого они публиковали заказные статьи в основном в западной прессе. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», — поразился Дуров.
Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве
Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве
Он подчеркнул, что Telegram опережает WhatsApp* на годы, и разрыв продолжает расти. Основатель Telegram также приложил скриншоты с примерами «хвалебных постов» для WhatsApp*.

В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что с 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей.

Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, но теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.

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В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег
Финансист Ермилова: с 30 мая вступят в силу новые ограничения на денежные переводы
11 мая 2025, 04:26

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

С 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.

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«С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — пояснила она.
По словам Ермиловой, упрощённая идентификация предполагает указание паспортных данных и ФИО. Новые меры направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и соответствие антиотмывочным нормам.

Ранее россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу. Также в Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, не считая пенсионеров, многодетных семьей и инвалидов.

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