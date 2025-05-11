За майские праздники 16 россиян выиграли не менее миллиона рублей в лотерее

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Организаторы «Мечталлион» отчитались о победителях за майские праздники. Праздничный тираж лотереи был посвящен Дню Победы.
Общий призовой фонд составлял более 80 миллионов рублей. В розыгрыше зафиксировано 16 победителей, которые выиграли не менее одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Московской, Иркутской, Костромской, Тверской, Ульяновской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе.
На этой неделе стало известно о крупном лотерейном выигрыше в Дагестане. Местная жительница выиграла более 42 млн рублей. Женщина призналась, что первоначально подумала, что ее выигрыш составил 42 тысячи рублей. Многодетная мать теперь планирует приобрести жилье.
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Участники, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Московской, Иркутской, Костромской, Тверской, Ульяновской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе.
На этой неделе стало известно о крупном лотерейном выигрыше в Дагестане. Местная жительница выиграла более 42 млн рублей. Женщина призналась, что первоначально подумала, что ее выигрыш составил 42 тысячи рублей. Многодетная мать теперь планирует приобрести жилье.
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