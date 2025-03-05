Эммануилу Виторгану грозит тромбоэмболия, инфаркт и инсульт

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Врачи предупредили Эммануила Виторгана о повышенном риске тромбоэмболии, инфаркта и инсульта, порекомендовав ему отказаться от жирного, спиртного и сигарет, пишет Mash.
По данным издания, медики диагностировали у 85-летнего Виторгана изменения печени, поджелудочной железы и селезёнки. Теперь ему нельзя есть жирную пищу, пить алкоголь и курить, чтобы не нагружать печень и поджелудочную.
В случае нарушения запретов у актера может развиться инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным исходом.
Кроме того, Виторган должен постоянно принимать лекарства, способствующие более медленному свёртыванию крови и препятствующие образованию тромбов.
3 марта народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце в культурном центре на Остоженке, ему вызвали скорую помощь.
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В случае нарушения запретов у актера может развиться инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным исходом.
Кроме того, Виторган должен постоянно принимать лекарства, способствующие более медленному свёртыванию крови и препятствующие образованию тромбов.
3 марта народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце в культурном центре на Остоженке, ему вызвали скорую помощь.
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Элина Позднякова