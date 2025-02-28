Народный артист РСФСР Каюров повредил тазобедренный сустав при падении на улице

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Актер, народный артист РСФСР Юрий Каюров упал на улице и повредил левый тазобедренный сустав, однако от госпитализации он отказался.
«Чувствую себя плохо. Повредил левый тазобедренный сустав. Упал на улице, шел в магазин. Теперь лежу, восстанавливаюсь. В больницу ехать я не захотел», – сказал Каюров в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что мужчина поскользнулся на тротуаре в Москве. СМИ писали, что актер травмировал бок.
Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали на фоне ишемического инсульта. Источник ТАСС, близкий к окружению Стриженова, опроверг названный диагноз, но подтвердил госпитализацию.
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