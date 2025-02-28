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Народный артист РСФСР Каюров повредил тазобедренный сустав при падении на улице

Фото: iStock/gautier075

Фото: iStock/gautier075

Актер, народный артист РСФСР Юрий Каюров упал на улице и повредил левый тазобедренный сустав, однако от госпитализации он отказался.
«Чувствую себя плохо. Повредил левый тазобедренный сустав. Упал на улице, шел в магазин. Теперь лежу, восстанавливаюсь. В больницу ехать я не захотел», – сказал Каюров в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что мужчина поскользнулся на тротуаре в Москве. СМИ писали, что актер травмировал бок.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали на фоне ишемического инсульта. Источник ТАСС, близкий к окружению Стриженова, опроверг названный диагноз, но подтвердил госпитализацию.

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Хинштейн раскрыл предварительную причину массового ДТП в Курской области
Причиной массового ДТП в Курской области стал плотный туман
28 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Причиной массового ДТП с 12-ю машинами в Курском районе Курской области, предварительно, стал плотный туман. Об этом в Telegram-канале написал врио главы региона Александр Хинштейн.
«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — сказано в публикации чиновника.
Хинштейн добавил, что состояние двух человек оценивается как тяжелое. Родственникам и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь, заключил врио главы региона.

Ранее стало известно, что в результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. На месте работают представители оперативных служб.

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#мир
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#дтп
#курская область
#смерть
#новости
#александр хинштейн
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Массовое ДТП в Курском районе Курской области унесло жизни четырех человек
28 февраля 2025, 11:45

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жизни четырех человек унесло массовое ДТП с участием 12 машин в Курском районе Курской области. Как уточнили в пресс-службе управления ГАИ регионального УМВД России, есть пятеро пострадавших.
«В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения», — сказано в сообщении.
Сейчас на месте аварии работают полицейские и сотрудники других оперативных служб. Обстоятельства случившегося выясняются. Разбирательство контролирует начальник регионального УМВД России Виктор Косарев.

Кроме того, дело на контроле региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, кого задержали столичные росгвардейцы.

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#мир
#россия
#дтп
#курская область
#смерть
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Росгвардия задержала подозреваемых в нападении на охранника на севере Москвы
28 февраля 2025, 11:00

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Подозреваемых в нападении на охранника одного из бизнес-центров на севере Москвы задержали сотрудники Росгвардии. Все произошло на Дмитровском шоссе. По словам охранника, злоумышленники попытались незаконно попасть на охраняемую парковку.
«Сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых: 43-летнего жителя Москвы и 40-летнего уроженца Армавира. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику была оказана медицинская помощь, его госпитализировали», — добавили в ведомстве.
Перед этим стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Абакана за призывы уничтожать мирных граждан Подмосковья, а также Ростовской и Белгородской областей. Открыто уголовное дело.

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#россия
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ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения
28 февраля 2025, 08:41

Фото: iStock/irene_rebrova

В Абакане возбуждено уголовное дело против местного жителя, который продвигал комментарии в мессенджере Telegram с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, пишет РИА Новости.
Согласно официальному заявлению, установлено, что 39-летний житель Абакана, выражая враждебное отношение к специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, в 2024 году через сообщество иностранного мессенджера активно распространял опасные комментарии. В результате были зафиксированы публичные призывы к террористической деятельности.

Возбуждение уголовного дела осуществляется по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств данного дела.

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#фсб
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Акулы растерзали российских туристов у берегов Филиппин
AP: двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга с акулами
28 февраля 2025, 08:32

Фото: iStock/Nautilus Creative

Двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Об этом информирует Associated Press.
Трагедия произошла возле острова Верде. Группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое граждан РФ смогли вернуться, а остальные пропали без вести.

Через некоторое время было найдено тело 29-летнего Илью Перегудина. Согласно информации источника, на мужчину напали акулы. Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но затем потерял сознание. Медикам не удалось его спасти, мужчина скончался.

По факту произошедшего организована проверка.

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