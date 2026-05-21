Эндокринолог назвала главную ошибку россиян в жару
Высокие температуры являются серьезным стрессом для организма. Об этом в личном блоге написала эндокринолог Зухра Павлова.
Павлова считает, что в такую погоду особенно важно избегать употребления ледяной газировки, пакетированных соков, кваса и алкоголя. Эти напитки могут усилить жажду, вызвать задержку жидкости в организме и увеличить нагрузку на сосуды.
Доктор рекомендует пить больше чистой воды в жару. Всегда носите с собой бутылку воды и делайте небольшие глотки каждые 15-20 минут, не дожидаясь сильной жажды. Если вам хочется добавить вкус, можно пить воду с лимоном и мятой, посоветовала Павлова.
С 11 до 16 часов рекомендуется находиться в тени или прохладном помещении, так как в это время солнце наиболее активно. Если все же необходимо выйти на улицу, старайтесь двигаться по теневой стороне. Врач напомнила, что использование солнцезащитного крема обязательно для защиты от фотостарения и снижения риска меланомы.
Относительно одежды Павлова отметила, что важно выбирать натуральные ткани, такие как хлопок, лен или муслин, а также избегать синтетики. Не забывайте о головном уборе, таком как панама или кепка, чтобы предотвратить перегрев. Солнцезащитные очки с UV-фильтром помогут защитить сетчатку и предотвратить появление мимических морщин, добавила эндокринолог.
