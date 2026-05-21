Врач рассказала, кому нельзя есть окрошку
Людям с заболеваниями ЖКТ, печени и желчного пузыря стоит есть окрошку умеренно. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Квас и кисломолочные продукты способны вызвать изжогу и обострение желудочных заболеваний. Грубые пищевые волокна из овощей и зелени могут раздражать слизистую оболочку и способствовать газообразованию, поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря рекомендуется ограничить употребление окрошки, отметила Ямилова. Эксперт подчеркнула, что многие компоненты этого блюда содержат пурины и соли щавелевой кислоты, что делает окрошку нежелательной для людей с подагрой и мочекаменной болезнью без предварительной консультации с врачом.
Для тех, кто страдает сахарным диабетом, употребление окрошки на сладком квасе и с большим количеством картофеля может привести к повышению уровня глюкозы в крови. В целом, даже относительно здоровые люди могут испытывать дискомфорт после употребления окрошки, отметила Ямилова. Это связано с тем, что холодные блюда замедляют пищеварение и работу ферментов, объяснила специалист. Поэтому Ямилова рекомендует избегать употребления окрошки в больших количествах и не есть её слишком быстро.
