Москвичам пообещали новые температурные рекорды
В четверг, 21 мая, столичный регион вновь ожидают температурные рекорды. Об этом в личном блоге написал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сегодняшний день в регионе будет отмечен влиянием западной периферии барического гребня, что приведёт к переменной облачности. Во второй половине дня и ближе к вечеру в Москве и области местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы. Температурный фон снова приблизится к 30-градусной отметке: в столице ожидается до плюс 29-31 градуса, а по области — плюс 27-32 градуса. Атмосферное давление останется практически неизменным и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормальных показателей.
Синоптик отметил, что суточный температурный рекорд для сегодняшнего дня составляет плюс 29,2 градуса, который был установлен в 2014 году. В пятницу, 22 мая, днём местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры составят плюс 17-19 градусов, а дневные — плюс 28-30 градусов.
