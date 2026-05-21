Россиян предупредили о скрытой опасности еды на пикнике
Во время пикника на свежем воздухе некоторая еда может выглядеть свежей даже после того, как начала портиться. Об этом в беседе с «Известиями» сообщила директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук.
По мнению специалиста, продукты, долгое время находившиеся на солнце без охлаждения или контактировавшие с сырой пищей, портятся очень быстро. Особенно опасны для здоровья салаты с майонезом, яйцами, рыбой, сыром и мясом, так как в них могут размножаться различные микроорганизмы. Рекомендуется готовить такие блюда непосредственно перед подачей, добавляя соус в последний момент.
Врач подчеркнула, что готовая кулинария из магазинов и кафе, такая как мясные нарезки, рулеты, закуски и продукты в вакуумной упаковке, представляет риск для здоровья. Покупатели не всегда могут быть уверены в соблюдении условий хранения и температурного режима, отметила она.
Кроме того, по словам Бондарчук, мясо также может быть опасным. Маринад не уничтожает вредные бактерии, а внешний вид готового шашлыка не всегда свидетельствует о качественной прожарке. Не рекомендуется использовать одну посуду и разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Бактериолог добавила, что на пикнике могут представлять опасность десерты с кремом, молочные продукты, мягкие сыры, нарезанные фрукты и ягоды. Все скоропортящиеся продукты следует перевозить в сумке-холодильнике, не оставлять на солнце, разделять сырую и готовую пищу и не хранить остатки блюд без охлаждения.
