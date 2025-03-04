Эндокринолог назвала главную причину ожирения среди детей и взрослых

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Во всем мире 4 марта отмечается день борьбы с ожирением. Эта проблема стала одной из серьезных угроз для здоровья человечества. Особенно острый вопрос — ожирение среди детей.
Врач-эндокринолог «НИКИ детства» Мария Симакова в беседе с «Радио 1» заявила, что на настоящий момент ожирение развивается у детей и взрослых из-за избыточного потребления калорий, что приводит к искажению пищевых предпочтений.
По ее словам, на развитие ожирения влияют наследственность и пищевые привычки внутри семьи.
Она подчеркнула, что необходимо посещать врача-эндокринолога раз в три месяца для профилактики.
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«Если это серьезные эндокринные нарушения, то ребенок будет иметь сопутствующие достаточно тяжелые диагнозы. Это крайне редкие случаи. Ожирение — диагноз клинический. То есть нет никаких специальных инструментов для того, чтобы этот диагноз поставить», — сказала эксперт.
По ее словам, на развитие ожирения влияют наследственность и пищевые привычки внутри семьи.
«Разбираться нужно именно с едой. Нужно выявлять причину, почему ребенок кусочничает, почему много ест. Этим занимаются врачи, а потом назначают какие-то минимальные физические нагрузки с расширением объема», — объяснила специалист.
Она подчеркнула, что необходимо посещать врача-эндокринолога раз в три месяца для профилактики.
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Анастасия Панченко