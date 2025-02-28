Россиянам рассказали, к чему может привести ожирение

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Ожирение является серьезным заболеванием, негативно влияющим на работу практически всех органов и систем организма. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.
По словам специалиста, часто ожирение характеризуется повышенным риском развития многих серьезных заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти.
Она также добавила к этому списку атеросклероз, инсулинорезистентность и остеоартроз.
Врач добавила, что лишний вес также увеличивает нагрузку на позвоночник, после чего со временем возникают боли в спине. А накопление жира в печени, по словам специалиста, может привести к воспалению и даже циррозу печени.
Кроме того, ожирение может спровоцировать развитие рака молочной железы, эндометрия, толстой кишки, почек, пищевода и других органов.
Так, по словам Леонтьевой, ожирение – это серьёзная проблема, которую необходимо контролировать и предотвращать.
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«Артериальная гипертония, которая увеличивает риск инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Ишемическая болезнь сердца, которая приводит к нарушению кровоснабжения сердца и может вызвать стенокардию и инфаркт миокарда. Сердечная недостаточность — неспособность сердца перекачивать достаточное количество крови для обеспечения потребностей организма», — перечислила Леонтьева в беседе с ИА RuNews24.ru.
Она также добавила к этому списку атеросклероз, инсулинорезистентность и остеоартроз.
Врач добавила, что лишний вес также увеличивает нагрузку на позвоночник, после чего со временем возникают боли в спине. А накопление жира в печени, по словам специалиста, может привести к воспалению и даже циррозу печени.
Кроме того, ожирение может спровоцировать развитие рака молочной железы, эндометрия, толстой кишки, почек, пищевода и других органов.
Так, по словам Леонтьевой, ожирение – это серьёзная проблема, которую необходимо контролировать и предотвращать.
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Элина Позднякова