Онколог назвал два главных правила для снижения риска онкологии

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Рак — это болезнь, которая ежегодно ставится более чем 10 млн человек, то есть, каждый день около 30 000 пациентов узнают, что страдают от одного из видов онкологии. В России ежегодно регистрируется чуть больше 3 млн случаев болезни.
Заместитель главного врача по онкологии «Одинцовской областной больницы», главный онколог Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Иван Каприн в беседе с «Радио 1» выявил два главных правила для снижения риска онкологии.
Каприн отметил, что лечение рака должно быть последовательно.
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- Диспансеризация: болезнь очень тихо развивается, долго сидит, поэтому нужно выявить на ранних стадиях — в 98 случаях можно вылечить полностью.
- Позитивный настрой: очень важно знать свой диагноз и понимать, какой длинный путь предстоит.
«Ожирение, алкоголь, курение способствуют развитию опухолей. Нужно, чтобы каждый взял себя в свои руки и в чем-то себе отказал. Во всем должна быть мера», — прокомментировал врач.
Каприн отметил, что лечение рака должно быть последовательно.
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Анастасия Панченко