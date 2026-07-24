Эндокринолог назвала пять обследований при ожирении в области живота
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие показатели стоит проверить при признаках абдоминального ожирения. Скопление жира в зоне талии и вокруг органов повышает вероятность инсулинорезистентности, диабета второго типа и метаболического синдрома.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист АО «Медицина» отметила, что пациентам рекомендуют проверить уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, сделать липидограмму, оценить АЛТ и АСТ, сдать кровь на креатинин. Важны и антропометрические параметры: индекс массы тела, окружность талии. Висцеральная жировая ткань отличается от подкожной расположением и влиянием на обмен веществ. Она окружает внутренние органы и выделяет свободные жирные кислоты, а также соединения, поддерживающие воспаление. В результате снижается чувствительность клеток к инсулину, растет артериальное давление и ухудшаются показатели холестерина.
Избыток жира в животе мешает мышцам, печени и жировой ткани нормально усваивать глюкозу. Поджелудочная железа начинает активнее вырабатывать инсулин. При длительной нагрузке ее клетки истощаются, после чего повышается сахар в крови. Тананакина подчеркнула, что снижение веса помогает уменьшить риски. Потеря даже 3–5% массы тела положительно отражается на обменных показателях. Снижение веса на 5–10% способно улучшить контроль давления и углеводного обмена.
Для безопасного снижения веса важно создать умеренный дефицит калорий: не голодать, а уменьшить порции и выбирать более сытные продукты. Основу рациона стоит составить из овощей, зелени, цельнозерновых продуктов, бобовых и источников белка. Регулярное питание помогает контролировать аппетит: обычно достаточно трех основных приемов пищи, при необходимости — одного полезного перекуса.
В каждый прием пищи желательно включать белок: рыбу, курицу или индейку без кожи, яйца, творог, натуральный йогурт без сахара, нежирное мясо, фасоль, чечевицу или нут. Половину тарелки могут занимать некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, капуста, брокколи, кабачки, листовые салаты, перец. В качестве гарнира подойдут гречка, овсянка, бурый рис, цельнозерновые макароны или картофель в умеренном количестве. Полезные жиры можно получать из орехов, семян, авокадо и растительных масел, но важно учитывать их высокую калорийность.
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