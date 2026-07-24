Эндокринолог назвала пять обследований при ожирении в области живота

24 июля 2026, 07:59

Врач Тананакина: для выявления абдоминального ожирения можно сдать пять анализов

Фото: iStock/Irina Shatilova

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие показатели стоит проверить при признаках абдоминального ожирения. Скопление жира в зоне талии и вокруг органов повышает вероятность инсулинорезистентности, диабета второго типа и метаболического синдрома.