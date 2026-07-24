Россияне рассказали о регулярных переработках

24 июля 2026, 07:42

Forma: Почти половина россиян регулярно работает сверхурочно

Фото: iStock/catalis

Почти каждый второй работающий россиянин трудится дольше стандартного восьмичасового дня. Каждый десятый сталкивается со сверхурочной занятостью постоянно, следует из исследования девелоперской компании Forma. Об этом пишет «Лента.ру».