Россияне рассказали о регулярных переработках
Почти каждый второй работающий россиянин трудится дольше стандартного восьмичасового дня. Каждый десятый сталкивается со сверхурочной занятостью постоянно, следует из исследования девелоперской компании Forma. Об этом пишет «Лента.ру».
О переработках сообщили 48 процентов участников опроса. Примерно половина из них задерживается несколько раз за месяц. Еще треть работает сверх графика несколько раз в неделю либо практически ежедневно. Чаще всего люди остаются на работе из-за срочных задач — этот вариант выбрали 63 процента респондентов. Неожиданные поручения назвали причиной 33 процента, дефицит персонала — 31 процент.
Главным стимулом для дополнительных часов стал заработок: так ответили 65 процентов опрошенных. Возможность продвинуться по карьерной лестнице важна для 26 процентов. При достаточном доходе 56 процентов готовы сократить рабочую нагрузку.
Самый напряженный график характерен для сотрудников 35–44 лет. В этой группе 38 процентов работают от восьми до десяти часов в сутки, еще 14 процентов — свыше десяти часов.
Регулярные переработки повышают риск хронического стресса, эмоционального выгорания, тревожности и нарушений сна. Из-за постоянной усталости снижаются концентрация и продуктивность, чаще происходят ошибки и несчастные случаи. Длительная работа без восстановления также может негативно влиять на физическое здоровье: увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с давлением, ослабления иммунитета и обострения хронических болезней.
Для восстановления большинству взрослых необходимо спать 7–9 часов в сутки и делать короткие паузы в течение рабочего дня — например, на 5–10 минут каждый час-полтора. Важно также иметь полноценный отдых после работы, хотя бы один-два выходных в неделю без рабочих задач и регулярный отпуск. Если усталость не проходит даже после выходных, появляются бессонница, раздражительность или снижение работоспособности, стоит пересмотреть нагрузку и при необходимости обратиться к врачу.
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