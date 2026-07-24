Косатки в Мексике взрывают туши огромных рыб ради забавы
В Калифорнийском заливе (Мексика) косатки демонстрируют необычное поведение, используя других рыб для развлечений. Об этом сообщает издание The Independent.
Исследователи зафиксировали, что отдельные особи из местной популяции намеренно врезаются в крупных лун‑рыб, после чего те буквально разлетаются на фрагменты. Очевидцы стали свидетелями эпизода, когда одна косатка удерживала тушу за плавник, а вторая, предварительно разогнавшись, нанесла сильный удар и разбила её на части.
По словам биолога Кэтрин Эйрес, для косаток привычно разделять добычу на куски — так они обеспечивают едой остальных членов стаи, в том числе молодняк. Тем не менее наблюдаемая тактика может носить игровой характер. В то же время специалист не исключила, что такое поведение может быть способом предварительной обработки пищи перед едой.
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