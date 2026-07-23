Вспышка Эболы в ДР Конго может стать самой разрушительной за всю историю
В Демократической Республике Конго зафиксирована рекордно стремительная вспышка лихорадки Эбола. За два месяца число жертв достигло 1031 человека.
Как сообщает AP, это самая быстрорастущая по количеству погибших эпидемия за всю историю наблюдений. Всего выявлено около 2,5 тысяч заражённых. Для сравнения, во время крупнейшей предыдущей эпидемии в Западной Африке рубеж в тысячу смертей был преодолён лишь спустя восемь месяцев.
Особую опасность ситуации придаёт то, что причиной вспышки стал вирус Бундибугйо — разновидность эболавируса, для которой пока не существует одобренных вакцин и проверенных методов терапии. Кроме того, заболевание проникло в соседнюю Уганду, где уже зарегистрированы отдельные случаи заражения.
Глава Africa CDC Жан Касейя подчеркнул критичность положения. По его словам, отсутствие вакцин, лекарств и достаточного финансирования приводит к гибели людей. Он предупредил, что, если не принять срочные меры, эта вспышка может войти в число самых разрушительных в истории.
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