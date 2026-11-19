19 ноября 2026, 07:59

Самые высокооплачиваемые подработки для студентов предлагают в доставке

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Компании из сферы доставки, грузоперевозок и логистики предлагали студентам в среднем 5960 рублей за смену. Этот показатель стал самым высоким среди направлений для подработки, выяснили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг». Об этом пишет РИА Новости.