Раскрыты самые высокооплачиваемые подработки для студентов
Компании из сферы доставки, грузоперевозок и логистики предлагали студентам в среднем 5960 рублей за смену. Этот показатель стал самым высоким среди направлений для подработки, выяснили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг». Об этом пишет РИА Новости.
Исследователи изучили предложения за январь — октябрь 2026 года. Вторую строчку рейтинга заняли бытовые и персональные услуги: в этой сфере среднее вознаграждение достигло 5901 рубля за смену.
На третьем месте оказалась пищевая промышленность с оплатой в среднем 5502 рубля. Следом расположилось тяжелое машиностроение, где работодатели предлагали 5022 рубля за смену.
Замкнуло пятерку лидеров транспортное машиностроение. Студенты могли рассчитывать на среднее вознаграждение в размере 4660 рублей за смену.
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