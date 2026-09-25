IT-эксперт предупредил об опасности найденных флешек
Технический директор компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков предупредил: неизвестный USB-накопитель способен заразить компьютер и открыть злоумышленникам доступ к паролям, личным данным или корпоративной сети.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что после подключения носитель сразу получает доступ к файловой системе. В этот момент операционная система начинает взаимодействовать с его содержимым, и защитные программы не всегда успевают распознать угрозу. Одним из рисков Щербаков назвал вредоносные программы с функцией автоматического запуска. Код может сработать сразу после подключения устройства, без открытия файлов со стороны пользователя.
Опасность представляют и вложения под видом привычных документов. Например, файл с названием «отчет.docx» способен скрывать исполняемую программу. Вредоносный сценарий возможен и при открытии документа с макросами. Особое внимание эксперт посоветовал обратить на устройства BadUSB. Их микроконтроллер способен выдать себя за клавиатуру. Компьютер воспринимает такой гаджет как доверенное устройство, после чего он быстро вводит команды: запускает терминал, загружает вредоносное ПО и устанавливает его в систему.
Антивирус не гарантирует полную защиту, отметил Щербаков. Вредоносная программа способна работать в оперативной памяти, имитировать системный процесс или использовать уязвимости USB-драйверов. Для обычного пользователя последствия могут включать потерю учетных записей и утечку личных файлов. В компании зараженный накопитель грозит компрометацией внутренней сети и раскрытием коммерческих сведений. Эксперт призвал не подключать чужие флешки и просить отправлять нужные материалы через облачные сервисы или мессенджеры.
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