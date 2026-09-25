IT-эксперт предупредил об опасности найденных флешек

25 сентября 2026, 09:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Технический директор компании «Стахановец», эксперт по информационной безопасности Сергей Щербаков предупредил: неизвестный USB-накопитель способен заразить компьютер и открыть злоумышленникам доступ к паролям, личным данным или корпоративной сети.