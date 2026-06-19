Эндокринолог Павлова предупредила о вреде недосыпа и слишком долгого сна
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что мозгу вредит не только недостаток сна, но и его избыток. Об этом женщина написала в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, наблюдения за тысячами пациентов показали: оптимальная продолжительность сна составляет от семи до девяти часов. Павлова отметила, что отклонение в любую сторону заметно повышало число повреждений в мозге.
Негативные последствия врач связала и с частым дневным сном. Она подчеркнула, что постоянная потребность спать днем может указывать на нехватку чего-то важного для организма. Еще одним фактором риска Павлова назвала бессонницу и частые пробуждения. По ее словам, они повышали риск деменции даже у людей без курения, диабета и проблем с давлением.
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