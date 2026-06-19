Водителям рассказали, что грозит за просроченный техосмотр в 2026 году
Водителям транспортных средств за просроченный техосмотр грозит штраф. Об этом «Газете.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.
Согласно части 1.1 статьи 12.5 КоАП, размер санкции составляет две тысячи рублей. Однако важно отметить, что этот штраф может быть наложен только на водителей, чьи транспортные средства обязаны проходить техосмотр в соответствии с федеральным законодательством, подчеркнул адвокат.
По его словам, если техосмотр для определенного автомобиля является добровольным (например, для личных легковых машин старше определенного возраста), то штраф за его отсутствие не применяется. Наказание касается только тех категорий транспорта, для которых техосмотр обязателен — это такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные автомобили. Владельцы легковых автомобилей, которые не обязаны проходить диагностику, не могут быть оштрафованы, заключил Воропаев.
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