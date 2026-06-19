В Краеведческом музее Астрахани покажут скелет самки бизона
В Министерстве культуры Астраханской области сообщили, что в Краеведческом музее Астрахани представят скелет самки бизона возрастом 130 тысяч лет. Экспонат нашли четыре года назад на берегу реки у села Никольское в Енотаевском районе. Об этом сообщает «Российская газета».
Посетители увидят кости молодой самки, пролежавшие в почве много веков. По данным издания, останки хорошо сохранились. На брюшной стороне скелета остались фрагменты истлевшей шкуры. Такую сохранность обеспечил состав захоронения. В нем смешались песок, глина и торф. После реставрации сотрудники музея создали опорную систему и подиум для показа. Сейчас скелет занимает центральное место в зале.
Бизоны являются одними из самых известных крупных травоядных ледникового и послеледникового периодов. Их древние предки обитали на обширных территориях Европы, Азии и Северной Америки. Подобные находки помогают ученым лучше понять, каким был животный мир древнего Прикаспия, а также особенности климата и природных условий того времени.
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