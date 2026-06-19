В Краеведческом музее Астрахани покажут скелет самки бизона

19 июня 2026, 10:04

Фото: iStock/onlyyouqj

В Министерстве культуры Астраханской области сообщили, что в Краеведческом музее Астрахани представят скелет самки бизона возрастом 130 тысяч лет. Экспонат нашли четыре года назад на берегу реки у села Никольское в Енотаевском районе. Об этом сообщает «Российская газета».