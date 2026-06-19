Жительница Перми на сапборде спасла барана, который тонул в реке
Жительница Перми на сапборде спасла барана, который тонул в реке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Анна и её дочь отправились на прогулку по Каме на сапах. Во время плавания они заметили, что кто-то плывёт неподалёку. Сначала им показалось, что это коза, но, приблизившись, мать с дочкой увидели барана, который уплывал всё дальше от берега и постепенно погружался в воду.
Женщина решила помочь животному. Она подплыла к барану, вытащила его из воды и поставила на свой сап, после чего довезла до берега.
По словам местных жителей, баран оказался в реке из-за собаки, которая проникла в загон и напала на других животных. В настоящее время все парнокопытные в безопасности, а пострадавшего вернули владельцам.
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