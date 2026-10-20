Ветеринар назвала пять продуктов, которыми нельзя кормить кошек

20 октября 2026, 11:25

Фото: istockphoto / elifilm

Владельцам кошек не стоит угощать питомцев едой со своего стола: привычные для человека продукты могут навредить животным. Некоторые из них способны вызвать отравление, нарушить работу пищеварительной системы и привести к другим опасным последствиям.