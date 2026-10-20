Ветеринар назвала пять продуктов, которыми нельзя кормить кошек
Владельцам кошек не стоит угощать питомцев едой со своего стола: привычные для человека продукты могут навредить животным. Некоторые из них способны вызвать отравление, нарушить работу пищеварительной системы и привести к другим опасным последствиям.
О том, какие продукты особенно опасны для кошек, «Вечерняя Москва» узнала у доктора ветеринарных наук Марианны Онуфриенко.
В первую очередь специалист предостерегла от лука и чеснока. Содержащиеся в них соединения повреждают эритроциты и могут привести к гемолитической анемии — опасному для жизни состоянию.
Также кошкам нельзя давать шоколад и кофе. Эти продукты могут вызвать рвоту и диарею, а в более тяжёлых случаях — учащённое сердцебиение, повышение давления и нарушения сердечного ритма.
Ещё один нежелательный продукт — обычное молоко. У большинства взрослых кошек недостаточно фермента для полноценного переваривания лактозы, поэтому молоко может вызывать диарею и другие расстройства пищеварения. Кроме того, регулярное добавление неподходящих продуктов в рацион нарушает баланс питательных веществ.
Постоянное угощение едой со стола также повышает риск набора лишнего веса. По информации исследования Центра изучения питания и благополучия животных, человеческая пища может существенно увеличивать суточную калорийность рациона питомца. Например, одно куриное яйцо обеспечивает небольшой кошке около 68% дневной потребности в калориях.
Вместо еды со стола ветеринар советует выбирать специальные лакомства для кошек. Это могут быть сухие или влажные угощения, а также продукты, которые помогают поддерживать гигиену полости рта или уменьшают образование волосяных комочков.
Если кошка постоянно выпрашивает еду, несмотря на полноценное питание, стоит обратить внимание на её состояние. Причиной могут быть паразиты, гормональные нарушения или повышенный обмен веществ. Иногда питомец таким образом просто добивается внимания хозяина.
Если кошка съела потенциально токсичный продукт, необходимо обратиться к ветеринару, даже если внешних симптомов пока нет.
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