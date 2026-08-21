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Российские учёные рассказали о тонкой душевной организации щук

Биологи из Владивостока рассказали о привязанности щук к людям
Фото: iStock/mel-nik

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке обнаружили необычную особенность амурских щук. Эти рыбы способны привязываться к людям.



Как рассказали в учреждении, отдельные особи принимают пищу лишь из рук «своего» человека. В океанариуме щуки живут в двух местах: молодые — в экспозиции, посвящённой хищникам Амура, а более взрослые — в аквариуме «Среднее течение Амура». Многолетние наблюдения позволили учёным сделать вывод о наличии у рыб индивидуального характера и тонкой душевной организации.

Особенно ярко привязанность проявляется у молодой пары — они признают только старшего специалиста Александра Надточина. В его отсутствие щуки могут отказываться от еды, а при попытке кормления другими сотрудниками начинают метаться по аквариуму, демонстрируя беспокойство.

Взрослые особи ведут себя спокойнее. Они берут корм у любого сотрудника, не участвуют в общей суете и терпеливо ждут своего момента, чтобы схватить порцию, после чего возвращаются на привычное место.

Александр Огарёв

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