Российские учёные рассказали о тонкой душевной организации щук
Биологи Приморского океанариума во Владивостоке обнаружили необычную особенность амурских щук. Эти рыбы способны привязываться к людям.
Как рассказали в учреждении, отдельные особи принимают пищу лишь из рук «своего» человека. В океанариуме щуки живут в двух местах: молодые — в экспозиции, посвящённой хищникам Амура, а более взрослые — в аквариуме «Среднее течение Амура». Многолетние наблюдения позволили учёным сделать вывод о наличии у рыб индивидуального характера и тонкой душевной организации.
Особенно ярко привязанность проявляется у молодой пары — они признают только старшего специалиста Александра Надточина. В его отсутствие щуки могут отказываться от еды, а при попытке кормления другими сотрудниками начинают метаться по аквариуму, демонстрируя беспокойство.
Взрослые особи ведут себя спокойнее. Они берут корм у любого сотрудника, не участвуют в общей суете и терпеливо ждут своего момента, чтобы схватить порцию, после чего возвращаются на привычное место.
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