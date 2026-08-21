Российские учёные рассказали о тонкой душевной организации щук

21 августа 2026, 06:30

Биологи из Владивостока рассказали о привязанности щук к людям

Фото: iStock/mel-nik

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке обнаружили необычную особенность амурских щук. Эти рыбы способны привязываться к людям.