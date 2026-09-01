Эндокринолог рассказала, что важно включить в рацион школьника

01 сентября 2026, 09:47

Эндокринолог Хайкина: в рацион школьника стоит включить орехи и рыбу

Фото: iStock/ipolonina

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, как правильно организовать питание школьника в первые недели учебы. Ее слова приводит телеканал RT.