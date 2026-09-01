Эндокринолог рассказала, что важно включить в рацион школьника
Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, как правильно организовать питание школьника в первые недели учебы. Ее слова приводит телеканал RT.
Специалист отметила, что возвращение к учебному режиму увеличивает нагрузку на организм ребенка: меняется распорядок дня, возрастает интеллектуальная активность, иногда сокращается сон. В этот период важно сделать питание регулярным и обеспечить школьника энергией, белком, витаминами и минералами.
Медик рекомендовала начинать день с полноценного завтрака, а не ограничиваться сладким чаем или бутербродами. Хорошим выбором она назвала каши из цельного зерна, яйца, творог, натуральный йогурт и цельнозерновой хлеб. Эти продукты содержат белок и сложные углеводы, которые помогают дольше сохранять сытость и поддерживать работоспособность.
Врач подчеркнула, что основу рациона должны составлять сложные углеводы: цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельного зерна, картофель и бобовые. Для поддержания концентрации и работы нервной системы необходимы белок и полезные жиры. В рацион должны часто входить рыба, яйца, мясо, птица, бобовые, орехи и семена. Особенно важна для здоровья морская рыба, богатая омега-3 жирными кислотами.
Эндокринолог добавила, что овощи, фрукты и ягоды обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и минералами, однако они не должны заменять полноценный прием пищи. Для школьного перекуса подойдут фрукты, натуральный йогурт, творог, бутерброд на цельнозерновом хлебе или небольшая порция орехов при отсутствии аллергии.
Хайкина предостерегла от использования сладостей и сладких напитков для быстрого поднятия энергии — они дают кратковременный эффект, который сменяется усталостью и голодом. Также она призвала следить за питьем: даже небольшая нехватка жидкости может вызывать утомление, головную боль и снижение концентрации внимания. Эксперт посоветовала давать ребенку удобную бутылку с водой, напоминать делать несколько глотков между уроками и чаще предлагать пить.
В первые дни учебы врач не рекомендует резко менять привычный рацион. Гораздо важнее вернуть регулярный режим питания — полноценные завтрак, обед, ужин и один-два перекуса. Это поможет избежать сильного голода, переедания и резких колебаний энергии на протяжении дня.
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