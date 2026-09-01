Ученые нашли способ замедлить развитие близорукости

01 сентября 2026, 08:12

JAMA: очки с асферическими линзами на 70% замедляют развитие близорукости у детей

Фото: iStock/mingazitdinov

Специальные очки с асферическими линзами более чем на 70% замедляют прогрессирование близорукости среди детей. Результаты исследования опубликовал журнал JAMA Ophthalmology.