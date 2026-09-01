Ученые нашли способ замедлить развитие близорукости
Специальные очки с асферическими линзами более чем на 70% замедляют прогрессирование близорукости среди детей. Результаты исследования опубликовал журнал JAMA Ophthalmology.
Ученые проверяли 159 детей в возрасте от шести до 12 лет с диагностированной близорукостью в течение двух лет. Одной группе выдали обычные очки, другой — линзы с высокоасферическими элементами, которые одновременно корректируют зрение и замедляют развитие миопии.
За два года у детей из первой группы близорукость увеличилась в среднем на 0,90 диоптрии, тогда как у участников со специальными линзами — всего на 0,25. Такие линзы также на 53% замедлили удлинение глазного яблока — процесс, напрямую связанный с прогрессированием болезни. Особенно заметным эффект оказался у детей от шести до восьми лет: у них зрение ухудшалось на 87% медленнее.
Авторы статьи отмечают, что специальные линзы безопасны и обеспечивают такую же четкость зрения, как и обычные очки. Однако наблюдение длилось только два года, поэтому пока неизвестно, сохраняется ли эффект в долгосрочной перспективе и снижает ли такое лечение риск серьезных нарушений зрения во взрослом возрасте.
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