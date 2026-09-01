Невролог назвала неочевидный симптом инсульта

01 сентября 2026, 08:42

Невролог Александрова: сильная головная боль может сигнализировать об инсульте

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Сильная головная боль может сигнализировать об инсульте. Об этом заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы врач-невролог Светлана Александрова.