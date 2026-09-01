Невролог назвала неочевидный симптом инсульта
Сильная головная боль может сигнализировать об инсульте. Об этом заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы врач-невролог Светлана Александрова.
По ее словам, которые приводит издание NEWS.ru, особенно опасной считается головная боль, которая появляется внезапно, достигает высокой интенсивности за непродолжительное время и сильно отличается от привычной. Такой симптом может встречаться в том числе при кровоизлиянии в мозг. Иногда он сопровождается тошнотой или рвотой, расстройством сознания, светобоязнью или выраженной слабостью.
Специалист отметила, что не каждая сильная головная боль указывает на инсульт. Однако при резких и крайне интенсивных ощущениях, особенно если они возникли впервые или сопровождаются неврологическими симптомами, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее врач-невролог Миляуша Мамадалиева заявила, что инсульт все чаще диагностируется у людей 18-45 лет. По ее словам, за последнее десятилетие рост случаев среди этой возрастной группы составил 23%.
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