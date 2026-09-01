Эксперты назвали лучший способ для похудения

01 сентября 2026, 05:48

Высокоинтенсивные тренировки наиболее эффективны для похудения

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Согласно методическим рекомендациям Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, разные типы физических нагрузок дают неодинаковый эффект при коррекции веса и состава тела. Для уменьшения окружности талии и сокращения жировой массы наибольшую эффективность показывают высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).