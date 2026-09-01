Эксперты назвали лучший способ для похудения
Согласно методическим рекомендациям Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, разные типы физических нагрузок дают неодинаковый эффект при коррекции веса и состава тела. Для уменьшения окружности талии и сокращения жировой массы наибольшую эффективность показывают высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).
Как отмечается в документе, по ряду метаболических и функциональных параметров HIIT превосходит другие форматы занятий. Мета‑анализ подтверждает, что такой режим помогает не только уменьшить талию и снизить объём жировой ткани, но и нормализовать уровень триглицеридов и глюкозы в крови, а также повысить максимальное потребление кислорода.
Аэробные упражнения умеренной интенсивности, выполняемые в непрерывном режиме, лучше справляются с задачей снижения общей массы тела и индекса массы тела (ИМТ). Силовые тренировки играют особую роль: они помогают сохранять мышечную ткань и поддерживать базовый уровень обмена веществ. Эксперты рекомендуют сочетать все три типа нагрузок — это обеспечивает комплексное влияние на состав тела и обменные процессы.
Отдельные рекомендации разработаны для людей старше 40 лет: с возрастом кардиореспираторный резерв закономерно снижается, поэтому тренировочный процесс нужно адаптировать. В частности, следует удлинить разминку, отказаться от прыжков и ударных движений, вместо классического HIIT использовать низкоударный вариант с более длительными периодами отдыха. Кроме того, людям этой возрастной группы важно регулярно контролировать артериальное давление — до тренировки, в процессе и после неё.
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