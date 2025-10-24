Стало известно, как большинство россиян предпочитают хранить фотографии
Более половины россиян по-прежнему выбирают печатные снимки как основной способ хранения фотографий. Об этом свидетельствуют данные исследования Tiburon Research и онлайн-сервиса печати фотокниг «Периодика», сообщает «Москва 24».
По информации аналитиков, 63% жителей страны хранят фото на телефоне, однако 60% респондентов также распечатывают снимки для альбомов или фотокниг. Ещё 48% предпочитают использовать карты памяти и жёсткие диски.
«Облачные хранилища и соцсети используют почти в два раза реже памяти телефона и печатных фото. В основном к ним прибегают молодые люди 18–24 лет. Аудитория 35+ лет больше доверяет бумажному формату», — отметили исследователи.При этом 45% россиян считают распечатанные снимки самым надёжным способом хранения, а 64% признались, что теряли цифровые фотографии.
За последний год фото печатали 40% участников опроса — чаще всего семьи с детьми. По сравнению с другими возрастными группами, молодые люди делают это активнее. Основная причина — желание оформить семейный альбом, об этом сообщили около 70% опрошенных.
Большинство участников (62%) дорожат снимками за то, что они помогают сохранить память о важных моментах, 50% — за возможность пережить эмоции заново, а 47% — за способность передавать воспоминания между поколениями.
Самыми ценными россияне назвали фотографии с семьёй, детьми и родителями, а также кадры из путешествий и с друзьями. Молодые респонденты чаще рассматривают фотографии как форму самовыражения, тогда как представители старших поколений — как способ сохранить семейную историю.