Стало известно, как большинство россиян предпочитают хранить фотографии

24 октября 2025, 10:00

Фото: istockphoto / Olga Ihnatsyeva

Более половины россиян по-прежнему выбирают печатные снимки как основной способ хранения фотографий. Об этом свидетельствуют данные исследования Tiburon Research и онлайн-сервиса печати фотокниг «Периодика», сообщает «Москва 24».





По информации аналитиков, 63% жителей страны хранят фото на телефоне, однако 60% респондентов также распечатывают снимки для альбомов или фотокниг. Ещё 48% предпочитают использовать карты памяти и жёсткие диски.

«Облачные хранилища и соцсети используют почти в два раза реже памяти телефона и печатных фото. В основном к ним прибегают молодые люди 18–24 лет. Аудитория 35+ лет больше доверяет бумажному формату», — отметили исследователи.