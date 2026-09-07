Эндокринолог Вербецкая объяснила, влияет ли кофе на уровень витаминов и минералов
Эндокринолог Ксения Вербецкая сообщила, что привычка пить кофе не приводит к вымыванию витаминов и минеральных веществ из организма. При разумном количестве напитка рациону и водному балансу ничего не угрожает.
В беседе с «Газетой.Ru» врач клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора пояснила, что кофеин способен на короткое время усилить выведение кальция, магния и ряда электролитов с мочой. Однако такие потери при умеренном потреблении остаются незначительными и обычно не вызывают дефицитов.
Особое значение имеет сочетание напитка с продуктами, содержащими железо. Кофе не снижает уже имеющийся запас этого элемента, однако способен ухудшить усвоение негемового железа во время еды. Людям с железодефицитом и тем, кто принимает соответствующие препараты, врач посоветовала разделять прием лекарств и чашку кофе по времени.
Вербецкая добавила, что опасения по поводу обезвоживания часто преувеличивают. У кофеина есть легкий мочегонный эффект, особенно при высоких дозах, но жидкость из напитка компенсирует его. У людей, регулярно употребляющих кофе, умеренные порции не нарушают нормальный водный баланс.
Врач подчеркнула, что важнее следить за разнообразием питания и подтвержденными показателями здоровья. При подозрении на нехватку витаминов или минералов стоит сдать анализы и обратиться к специалисту.
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