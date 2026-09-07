Эндокринолог Вербецкая объяснила, влияет ли кофе на уровень витаминов и минералов

07 сентября 2026, 12:27

Врач Вербецкая: кофе не выводит из организма витамины и минералы

Фото: iStock/iWichy

Эндокринолог Ксения Вербецкая сообщила, что привычка пить кофе не приводит к вымыванию витаминов и минеральных веществ из организма. При разумном количестве напитка рациону и водному балансу ничего не угрожает.