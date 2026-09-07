Uma2rman признались, что не ждут внезапного вдохновения
Солисты группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские поделились мыслями о создании песен, популярности старых хитов среди подростков и работе с молодыми артистами.
В беседе с Леди Mail музыканты признались, что не рассчитывают на внезапный приход музы. По словам Владимира Кристовского, для сочинения ему нужны спокойная обстановка, свободные часы, гитара, ручка и тетрадь. Сергей Кристовский добавил, что идея для композиции часто рождается из случайной реплики, чужой судьбы или личного опыта.
Артисты отметили, что их песни находят новую аудиторию благодаря соцсетям. Сергей вспомнил, как юная поклонница попросила исполнить «Кажется». Музыкант удивился выбору, ведь композиция старше слушательницы. Позже он узнал, что трек стал популярным в коротких видео.
Uma2rman недавно выпустили трибьют «Звезды считают нас», приуроченный к 20-летию коллектива. Участники проекта свободно интерпретировали известные композиции группы. Свои версии представили Леонид Агутин, «Ленинград», Баста, Zoloto, «Комната культуры», Zivert и другие исполнители.
Антоха МС записал для альбома кавер на «Прасковью». Кристовские высоко оценили его стиль и вспомнили, что уже сотрудничали с артистом во время работы над песней «Ванюша». Весной Антоха МС, Zoloto и Soda Luv вышли на сцену вместе с Uma2rman во время стадионных концертов группы.
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