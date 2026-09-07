Жителя Петропавловска-Камчатского задержали после угрозы взрывом в жилом доме
В Петропавловске-Камчатском силовики задержали 43-летнего мужчину, который, по словам жильцов многоквартирного дома, угрожал привести в действие предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали подозреваемого и осмотрели его квартиру. В ванной комнате правоохранители нашли боеприпас. Предмет направили специалистам: экспертиза установит, является ли находка настоящей гранатой и несёт ли она угрозу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее стало известно, что Забайкальский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела против 28-летней местной жительницы, обвиняемой в особо жестоком убийстве своей годовалой дочери.
Читайте также: