В Крыму разыскивают пропавшую в Джанкое школьницу
В Джанкое на севере Крыма пропала девочка-подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
По сведениям ведомства, несовершеннолетняя ушла из дома вечером 27 октября 2026 года и до сих пор не вернулась. Семья девочки обратилась в правоохранительные органы. Полиция Джанкоя объявила розыск — в настоящий момент специалисты пытаются установить местонахождение школьницы.
Уточняется, что у пропавшей светлые волосы, худощавое телосложение и рост около 165 сантиметров. В день исчезновения на ней были чёрные штаны и шлёпки, белая кофта, а также светло-серая куртка. Гражданам, которые видели девочку или располагают информацией, способной ускорить поиски, следует обратиться в дежурную часть МО МВД России «Джанкойский».
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