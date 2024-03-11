Энергетики подготовили к половодью в Подмосковье около 180 насосных станций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Почти 180 насосных станций и более 300 аварийных бригад подготовили в компании «Мособлэнерго» к периоду весеннего половодья в Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«К половодью подготовлено 179 насосных станций, включая 69 мотопомп. К работам по ликвидации последствий паводка готовы приступить 303 аварийно-восстановительные бригады, в распоряжении которых есть 573 единицы специальной техники, в том числе 86 мобильных дизельных электростанций», — отмечается в сообщении.Кроме того, весь персонал прошёл специальную подготовку к действиям в зоне подтоплений, которая включала не только способы ремонта и использования техники и различных специальных приспособлений, но и оказание помощи пострадавшим.
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