В Красногорске проверили готовность округа к паводку

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Готовность гидротехнических сооружений к пуску паводковых вод проверили в городском округе Красногорск, инспекцию провёл замглавы округа Александр Бутенко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе установлено 31 гидротехническое сооружение. На сегодняшний день могу ответственно сказать, что у нас уровень воды в норме и поднятий никаких нет», — отметил Бутенко.Он добавил, что осмотры гидротехнических сооружений проводятся регулярно два раза в год.
Отмечается, что режим паводковой опасности будет действовать до конца апреля. На случай эвакуации жителей из зон подтопления на лыжном стадионе «Зоркий» подготовлены пункты временного размещения.
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